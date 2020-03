Raul Bova e Rocio Morales a fare la spesa: in farmacia con mascherina e guanti

Il coronavirus ha costretto a chiudere, per il momento, diverse attività fra cui le produzione televisive e cinematografiche. Serie, film e spettacoli teatrali sono rimandati a data da destinarsi e così Raoul Bova trascorre la quarantena insieme alla compagnia Rocio Morales e le figlie, Luna e Alma.



I due attori sono stati fotografati da “Diva e donna” mentre fanno a fare acquisti e si fermano in farmacia, attenti a rispettare le norme del decreto. Fuori dall’esercizio mantengono le distanze di sicurezza e indossano guanti e mascherina, che Bova non si toglie neanche per rispondere a una chiamata sul suo telefono. Archiviate intanto le voci che volevano la coppia, che si è conosciuta sul set di “Immaturi”, in un periodo di forti tensioni e crisi.

Il fatto è stato commentato anche da Rocio: “Tempo fa, ci dipingevano come coppia in crisi – ha spiegato in un'intervista - ora si dice che siamo vicini alle nozze perché ci hanno visto entrare in una chiesa vicino a casa nostra, a Roma. Sui media capitano fake news. Certo, come tutti, anche noi attraversiamo qualche momento difficile, ma, tra me e Raoul in questo periodo c’è grande intesa e complicità”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA