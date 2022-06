Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi? Dagospia: «Dura da anni, l'hanno occultata». La reazione

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi? La bomba di Dagospia: «Dura da anni, l'hanno occultata». La reazione. Fa nomi e cognomi Alberto Dandolo, il giornalista che pubblica per Dago i suoi indovinelli cult che stuzzicano spesso la curiosità di addetti ai lavori e non.

«Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l'ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata». Questa la bomba sganciata con tanto di foto di Raoul Bova e Rocio Molares da Alberto Dandolo in uno dei suoi quiz su Dagospia d"Indovinello per Oggi".

Le voci su una crisi di coppia tra i due bellissimi della tv italiana, Bova e Rocio sono apparsi da poco insieme in tv nella serie "Giustizia per tutti", non sono nuove, ma a mettere a tacere tutto ci ha pensato proprio l'attore romano. Prima in tv, poi su social.

Ospite del programma "Con il cuore nel nome di Francesco", presentato su Rai 1 da Carlo Conti, Raoul Bova reduce dal grandissimo successo di Don Matteo, ha colto l'occasione per fare in direttagli auguri di buon compleanno alla Morales. Auguri "bissati" anche sui social, dove Bova ha pubblicato una foto con la compagna in u tenero bacio e la caption: «Buon compleanno amore mio».

