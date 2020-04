Raoul Bova e Rocio Morales, volontari della Croce Rossa ai tempi del coronavirus

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 18:54

Durante questa emergenza data dal diffondersi del coronaviruse la moglienon sono rimasti con le mani in mano, ma hanno deciso di rendersi utili e aiutare la Croce Rossa nell’assistere i più bisognosi.Sugli account social dei due attori ci sono già diversi post a riguardo, ma il settimanale “Chi”, in edicola mercoledì 29 aprile, ha pubblicato degli scatti della coppia impegnata nel volontariato. Con indosso le tute della Croce Rossa Raoul e Rocio sono stati fotografati mentre distribuiscono i pasti ai senzatetto.Un gesto fortemente sentito, come testimonia un post di Rocio, che recita una frase di Maria Teresa di Calcutta: “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano.P.S. Grazie di esistere volontari! ❤️ @crocerossaitaliana”.