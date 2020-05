Raoul Bova e Rocio Morales, al lago con i figli e gli amici: i primi passi della piccola Alma

Raoul Bova

durante il lockdown per il coronavirus si sono dati da fare, aiutando la Croce rossa nella consegna di pacchi per i bisognosi e ora, rientrata parzialmente l’emergenza, i due si godono una giornata al lago assieme alle figlie Luna e Alma.Raoul e Rocio sono stati sorpresi da “Chi” mentre si godono una giornata di sole presso il Lago del salto, a Rieti, e sul pontile con loro ci sono appunto le figlie e un gruppo di amici. E proprio la più piccola delle eredi, Alma, di circa un anno e mezzo, comincia a muovere i primi passi, assistita teneramente da papà Raoul e poi coccolata da mamma Rocio. Un esperienza non nuova comunque per l’attore che ha altri due figli, Alessandro e Francesco, ormai maggiorenni, nati dal suo precedente matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano.Sul lago intanto tutti indossano le mascherine, ma naturalmente in famiglia le distane vengono un po’ meno. Proprio qualche giorno fa l’attore ha infatti postato su Instagram una sua foto a fianco di Luna, seguita dalla didascalia: “Papà ma a quale distanza possiamo abbracciarci?”…