Raoul Bova giornata in famiglia, al parco con Rocio Morales e le figlie Luna e Alma

E’ spesso impegnato sul set, ma quando gli impegni di lavoro non lo chiamano lontano dalla Capitale,trascorre il tempo assieme alla sua famiglia. L’attore ama vestire i panni di papà assieme alla compagniae le figlie Luna e Alma.I due, che si sono conosciuti e innamorati sul set di “Immaturi”, sono stati sorpresi da “Chi” mentre passeggiano in un parco della capitale. Sorridente e in abbigliamento sportivo Raoul porta in braccio la primogenita Luna, mentre Rocio tiene nel marsupio la piccola di casa, Alma. La famigliola dopo un giro sulle giostre sale sull’auto per tornare a casa, senza dimenticare di fare prima una tappa in pasticceria. Raoul Bova ha altri due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati dal suo precedente matrimonio con Chiara Giordano.