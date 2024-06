Raimondo Todaro e Francesca Tocca emozionati per Jasmine all'ultimo giorno di scuola: «Lacrimoni e sorrisi»

di Dajana Mrruku

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono due genitori molto fieri della loro piccola Jasmine. Mamma e papà hanno accompagnato la figlia al suo ultimo giorno di scuola elementare, pronta a dar via alla sua estate da sogno, ma intanto sono «lacrimoni e grandi sorrisi» per la bambina. I due ballerini hanno condiviso sui social alcuni momenti della giornata di celebrazione.

L'ultimo giorno di scuola

Raimondo e Francesca hanno recentemente festeggiato i 10 anni di matrimonio con una grande festa e una torta incredibile. Il matrimonio non è stato sempre rose e fiori e i due si sono anche separati per un periodo. Ma l'amore è tornato sempre più forte e la piccola Jasmine ci ha messo del suo, non perdendo mai la speranza che mamma e papà potessero riprendere ad amarsi come prima.

Oggi è un altro giorno di festa in casa Todaro-Tocca perché la loro principessa ha concluso le scuole elementari e a settembre inizierà la prima media: «Stamattina tra lacrimoni e grandi sorrisi abbiamo salutato la scuola elementare! La nostra principessa sta crescendo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA