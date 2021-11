Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il ballerino lancia una frecciatina a Valentin e parla del secondo figlio

Raimondo Todaro ha ritrovato la felicità da quando ha cominciato Amici e si è riconciliato con Francesca Tocca. Un periodo perfetto per mettere in cantiere un secondo figlio, ma non mancano le frecciatine a Valentin Dumitru, il ballerino che ha avuto un chiacchieratissimo flirt con la moglie due anni fa.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca

La rottura tra i due ballerini fece molto discutere. Dopo la separazione, infatti, la Tocca si è legata a Valentin, ex allievo del talent show di Canale 5. La storia è durata poco ed è finita male, ma Todaro non gli ha risparmiato una frecciatina raccontando alcuni retroscena del legame con la moglie.

Raimondo Todaro, la frecciatina a Valentin

«Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro», il racconto di Todaro. Il ballerino siciliano, ex protagonista di "Ballando con le Stelle" è di nuovo felice con la moglie.

Raimondo Todaro, il secondo figlio

Oggi Todaro e Tocca sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto con la figlia Jasmine, che oggi ha 8 anni. E non escludono di allargare la famiglia con l'arrivo di un secondo figlio: «Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio».

