Raffaello Tonon: «Ho fatto la bella vita per 24 anni, la tv mi manca ma non mi abbatto. Ora faccio l'oste»

di Luca Uccello

Cosa fa oggi Raffaello Tonon? Fa l'oste. Lo fa da Enio Ottaviani Winery, vineria di San Clemente nell’entroterra romagnolo a 17 km da Rimini. Al quotidiano Libero l'ex gieffino e opinionista, all'epoca, dei salotti pomeridiani di Barbara D'Urso racconta la sua nuova vita. «Lavoro tutti i giorni, anche se ogni tanto riesco ad assentarmi per le rare ospitate tv rimaste». Racconta che i proprietari sono suoi amici: i fratelli Davide e Massimo. «Oggi servo ai tavoli, consiglio, sparecchio, dialogo. La mia figura è quella dell’oste che c’era in Romagna 30 anni fa».

La nuova vita di Tonon

I clienti lo riconoscono, scommettono se è davvero lui o uno che ci assomiglia tanto. E poi «chiedono che cosa ci faccio qui e rispondo con tre gag. Nella prima faccio credere che sono il gemello povero di Raffaello e lui, quello ricco, sta a Milano. Nella seconda dico che lavoro perché ho bisogno di soldi per la pensione, e nella terza spiego che ho sposato la mamma dei miei amici proprietari, conosciuta alla festa dello gnocco, e che mi sono innamorato di lei dopo aver visto gli ettari di vigna...».

Con loro lavora dallo scorso novembre ma «nel 2010 avevo in gestione un albergo a Miramare, poi ho mollato per la tv.

A Libero si spiega ancora meglio: «Per 24 anni la televisione mi ha fatto fare una bella vita. Come mai non ho sfondato? Non ho ancora capito se è perché non ho le carte in regola o perché non ho avuto l’occasione giusta».

Al collega Alessandro Dell'Orto racconta che cosa gli manca oggi e come si supera la depressione:

«Mi manca l’essere in onda. Ma non mi abbatto, sono abituato a lottare: sono un depresso che sa combattere». Già, la depressione. «Ne ho sofferto a 13 anni e dopo i 30. Ho la vulnerabilità del depresso e sono arrivato a sentire il vuoto che mi attraeva, quello della finestra come soluzione. Ma senza mai dire: “Ora mi suicido”. Ne sono sempre uscito da solo e con l’aiuto dei farmaci. Parlarne fa bene, bisogna parlarne».

Scoperto da Maurizio Costanzo, in televisione, Raffaele Tonon non ha mai nascosto nemmeno di aver un rapporto difficile con il padre: «Inesistente, sfortunato, sgangherato. Non ha mai neanche provato ad amarmi». Si chiamava Franco. «È morto quattro anni fa, il 4 gennaio, e in quel momento ero presente, in sala di rianimazione, con mia madre. C’ero solo perché lei mi ha detto: “La cosa più bella che ho fatto sei tu e ti ho fatto con lui, non merita di morire solo”. Siamo andati anche al funerale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA