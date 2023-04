Raffaella Fico, rivelazione a Verissimo: «Oggi io e Mario Balotelli siamo come fratelli»

di Redazione Web

Raffaella Fico ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato alcune curiosità inedite sul suo rapporto con Mario Balotelli, con il quale ha avuto una figlia, Pia, che oggi ha 10 anni. In che rapporti oggi sono i due?

La showgirl campana ha rivelato al talk show di Canale 5 che sono riusciti a ricucire i rapporti dopo aver superato i problemi iniziali.

«Oggi siamo davvero come fratelli. Se lui litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me. Parliamo ore a telefono, gli do dei consigli. Abbiamo anche riprovato negli anni a ricominciare, ma per quanto mi riguarda non ci potrà mai essere un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere solo genitori di Pia», ha confessato Raffaella Fico.

La showgirl ha rivelato che proprio di recente la coppia ha riprovato a stare insieme, senza però riuscirsi: «Ci sono troppe incompatibilità e poi si sa, quando una donna viene delusa, non può più esserci amore», ha detto lei ricordando le delusioni e i problemi che ci sono stati in passato. E spiega: «Da parte mia non c’è più amore. C’è affetto, gli voglio bene, però se dovessi vedermi lui in un futuro in una vita attuale assolutamente no».

Balotelli ha avuto, in questi anni, anche un altro bambino: «È difficile conciliare le visite di Pia e di Lion. Io non ho problemi. Io do il massimo della disponibilità perché i bambini, in quanto fratellini, si devono vedere. Ma Mario riesce ad essere un papà presente: abbiamo dato a Pia il senso della famiglia, basti pensare che abbiamo trascorso la Pasqua insieme», ha concluso così la Fico.

