Raffaella Fico, confessione hot dopo la rottura con Moggi: «Cerco un uomo che mi faccia sentire donna, anche a letto»

Sabato 15 Giugno 2019, 10:03

La love story trasembra essere arrivata al capolinea e dopo un periodo di silenzio l'ex concorrente del Grande Fratelloche sembrava a tutti stabile e prossimo al matrimonio. A "Un Giorno da Pecora", la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha raccontato i suoi amori, tra cui quello con Moggi.«L'ho lasciato un po' di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto». Sono state queste le parole di Raffaella durante l'intervista che però chiarisce: «Non faccio riferimento al caso singolo, quindi nel caso specifico non parlo di lui, è acqua passata. Però le posso dire che nel momento in cui scelgo di troncare una relazione è perché una di queste cose, o tutte, vengono a mancare».La Fico parla anche del rapporto con Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia. Inizialmente il calciatore non voleva riconoscere la bambina, ma poi le acque tra i due si sono calmate e oggi hanno un buon rapporto per la gioia della piccola. Che tra i due sia tornato il sereno lo confermano le parole di Raffaella che parla di Mario come di una persona molto romantica: «Mario è fondamentalmente un buono. Quello che si vede all'esterno non corrisponde a com'è davvero nel privato. Sicuramente è una persona fumantina, che a volte si fa trasportare dalle situazioni». Ammette poi di essere felice di avere con lui un buon rapporto ma di non avere alcuna intenzione di tornare insieme a lui.Poi la Fico si candida alla presentazione di "Made in Sud" dicendo che le piacerebbe condurre un programma comico, proprio ora che la padrona di casa Elisabetta Gregoraci è uscita di scena.