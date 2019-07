Raffaella Fico dimentica Alessandro Moggi. Weekend in un resort con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso

Mercoledì 17 Luglio 2019, 20:30

e Alessandro Moggi, dopo essere tornati insieme, hanno definitivamente chiuso la loro love story. Niente nozze annunciate, anche perché il procuratore sportivo ora è felicemente fidanzato con la deputata Elvira Savino e sempre che anche Raffaella sia di nuovo accompagnata. Il fortunato sarebbe, ex diDopo le pubblicazione degli scatti che vedevano Moggi Jr durante una romantica gita in barca con la nuova compagnia, si attendeva una reazione di Raffaella che è mancata. La mancata regione potrebbe anche essere spiegata dalla presenza la suo fianco di Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, da cui ha avuto un figlio.I due avrebbero trascorso un romantico weekend in un resort: “Raffaella Fico – fa sapere “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, nelle “Chicche di gossip” - dopo l'addio con Alessandro Moggi (volato tra le braccia della politica Elvira Savino), ha trascorso un romantico weekend in un resort, a Brescia, con Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso e padre del bimbo della showgirl. Fico e Caserta, durante le loro uscite, erano scortati da guardie del corpo. Come mai?”.