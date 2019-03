© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tornati insieme dopo un periodo di crisi e sembravano sul punto di sposarsi, ma pare che traci siano di nuovo dei problemi. Lui è stato sorpreso in dolce compagnia, mentre lei ha cancellato le sue foto dai social.Secondo “Chi” infatti, che ha sorpreso Moggi Jr in dolce compagnia “i due sono in crisi nonostante le recenti pubblicazioni di nozze al comune di Napoli”, mentre la Fico appunto ha fatto magicamente scomparire ogni riferimento al futuro marito dal su account social.Dopo un periodo di crisi i due erano tornati appunto insieme e Raffaella aveva parlato di “Incomprensioni” come causa della temporanea separazione: “Non c'è solo un motivo dietro la fine della storia – aveva spiegato - La causa principale è stato il mancato matrimonio, dovuto ad una serie di incomprensioni e crisi di coppia. Quando poi sono stata contattata per il Gf Vip, le incomprensioni sono aumentate: Alessandro era decisamente contrario all'idea”.