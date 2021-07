di Redazione Leggo Gossip

Raffaella Carrà, le parole di Barbara D'Urso fanno infuriare i fan: «Questa è una bestemmia».

La morte di Raffaella Carrà ha colto di sorpresa fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra le centinaia di messaggi di cordoglio pubblicati sui social nelle ore successive alla notizia della scomparsa della Raffa nazionale non poteva mancare quello di Barbara D'Urso. Ma le sue parole non sono piaciute a tutti, suscitando reazioni contrastanti. Procediamo con ordine.

Raffaella Carrà, Cristiano Malgioglio piange a "Estate in Diretta" poi abbandona il programma

Appena appreso della morte di Raffaella Carrà, Barbara D'Urso ha pubblicato sui suoi profili Instagram e Twitter una fotografia di qualche anno fa che le ritrae insieme, e una tenera dedica: «È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”, ma come dico sempre io». Fin qui nulla da obiettare da parte dei fan, commossi dalle parole della conduttrice.

In serata, però, Barbara D'Urso ha pubblicato, stavolta su Twitter, un nuovo post che ha attirato le critiche. Mentre Rai1 trasmetteva la prima puntata di Carramba che sorpresa in memoria della Carrà, la D'Urso ha scritto: «Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa». La conduttrice, in pratica, ammette di essersi ispirata al lavoro della illustre collega per quanto riguarda le interviste che l'hanno resa celebre nei suoi show. Apriti cielo. Se da una parte sono piovuti consensi - qualcuno ha anche ricordato con affetto quando ad essere intervistata dalla D'Urso fu la stessa Carrà - dall'altra le critiche sono state spietate. «Con tutto il rispetto - scrive un utente - ma no, questa è una bestemmia. Raffaella non si paragona a niente e a nessuno. Mai nessuno sarà grande come lei e mai nessuno ha fatto o farà i programmi che ha fatto lei con eleganza entrando nelle case delle persone con umiltà e rispetto». Dello stesso tenore molti altri messaggi. Di certo, non era questo l'intento di Barbara D'urso.

