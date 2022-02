Quentin Tarantino diventerà padre per la seconda volta: la moglie Daniella Pick è incinta

Cicogna in arrivo per Quentin Tarantino: il regista diventerà di nuovo padre. Sua moglie, Daniella Pick, è incinta come svelato dal suo agente alla rivista People. Dopo due anni dalla nascita del loro primogenito Leo, nato nel febbraio 2020, il cui nome si pensava fosse legato al celebre attore Leonardo Di Caprio, ora arriva il secondogenito. Vivono in Israele, terra d'origine della modella, ma non si conoscono ancora i dettagli sul bebé in arrivo: i fan sono in attesa di scoprire se si tratta di un nuovo maschietto o di una femminuccia.

Il regista, tra i più amati e famosi d'America, ha conosciuto la 38enne Danielle, in occasione della promozione, in Israele, di uno dei film più iconici di Tarantino, Bastardi senza gloria. Si sono fidanzati nel 2017 e si sono sposati nel 2018, a Los Angeles. Daniella Pick, modella e cantante nata a Ramat, è la figlia di una delle pop star più amate del suo paese, Tzvika Pick.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Febbraio 2022, 16:34

