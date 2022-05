Prosecco al sapore di Gué Pequeno: ecco dove è andato a finire il vino nel quale il rapper si era fatto il bagno

Sembra ieri che Gué Pequeno e lo youtuber Sinnaggaghiri si concedevano un bagno decisamente alternativo in una vasca idromassaggio colma di prosecco. E invece è già trascorso quasi un anno. La scorsa estate l'episodio aveva scandalizzato l'opinione pubblica e suscitato la reazione del consigliere dem Andrea Zanoni, il quale aveva denunciato lo «spreco alimentare».

In risposta all'interrogazione di Zanoni al presidente della Regione Veneto, oggi l'assessora Elena Donazzan di Fratelli d'Italia ha chiarito che di spreco alimentare non si è trattato perché quel prosecco della cantina Il Colle sarebbe stato riutilizzato per la produzione di distillati.

Ai tempi il consigliere Zanoni aveva dichiarato che fare il bagno nelle preziose bollicine rappresentava «una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, soprattutto uno spreco alimentare inaccettabile e uno sfregio al sito Unesco Colline del Prosecco». Insomma «un'oscenità». «Considerato che alle aziende vitivinicole vengono destinati ingenti fondi pubblici regionali per la produzione del vino, soldi dei cittadini che non possono essere utilizzati per produrre un bene utilizzato in questo modo», il dem aveva chiesto a Zaia se intendeva «revocare i fondi pubblici regionali all'azienda in questione».

Ebbene, a distanza di mesi è arrivata la risposta dell'assessore della regione Veneto Federico Caner che, impossibilitato a presenziare alla riunione della giunta di oggi, ha affidato alla collega Donazzan la sua lettera di risposta. Stando alle dichiarazioni di Caner si sarebbe trattato di un'operazione di marketing condotta in autonomia dall'azienda, che ha dichiarato di aver utilizzato vino proveniente da sfridi di lavorazione. Il prosecco sarebbe stato in seguito recuperato per la produzione di distillati e dunque non ci sarebbe stato alcuno spreco. È stato a questo punto che la Donazzan, a microfono ancora acceso, non ha potuto fare a meno di aggiungere: «Speriamo che non siano arrivati sul mio tavolo».

«Sostanzialmente la giunta giustifica l'episodio derubricandolo a marketing svolto in autonomia dall'azienda. Un modo per scaricare ogni responsabilità – ha chiosato Zanoni, evidenziando come la dichiarazione non abbia migliorato la posizione dell'azienda vitivinicola, anzi ne abbia evidenziato le mancanze –. In realtà viene in questo modo confermata una grave omissione di controllo sanitario, visto che quel glera nel quale i due hanno fatto il bagno sarebbe in seguito stato destinato alla produzione di distillati. Chiedo: aromatizzati alle parti intime?».

