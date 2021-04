La principessa Eugenia e il tenero post per il principe Filippo: «Ci prenderemo cura della regina Elisabetta»

di Danilo Barbagallo

Una tenere dedica da parte della principessa Eugenia al nonno, il principe Filippo, recentemente scomparso all’età di 99 anni. Dal suo account Instagram la principessa Eugenia ha dato un ultimo saluto al principe Filippo, assicurandolo che la famiglia si prenderà cura, ora che lui non c’è più, della regina Elisabetta II.

Il post della principessa Eugenia per il principe Filippo

La principessa Eugenia, nipote della regina Elisabetta II e secondogenita dei duchi di York Andrea e di Sarah Ferguson, ha pubblicato dal suo account Instagram degli scatti che la vedono assieme al principe Filippo, seguiti da una tenera didascalia: “Carissimo nonno – ha scritto sul social - Manchi a tutti. Saresti così toccato dai numerosi tributi che le persone stanno condividendo con me negli ultimi giorni. Ricordano di essersi sedute al tuo fianco durante una cena, di averti stretto una volta la mano, che li salutavi di sfuggita o di quanto fosse importante per loro il premio DofE (premio pensato per i giovani, istituito nel 1956 dal Duca di Edimburgo). Io ricordo di aver imparato come cucinare, come dipingere e cosa leggere. Ricordo di aver riso alle tue battute e di averti chiesto di raccontarmi della tua vita e del servizio prestato in marina. Ricordo di aver incenerito delle salsicce e tu che arrivi per risolvere la situazione. Ricordo le tue mani, la tua risata e la tua birra preferita. Ti ricorderò nei tuoi figli, nei tuoi nipoti e pronipoti. Grazie per la tua dedizione, l’amore per tutti noi e soprattutto per la nonna, di cui ci occuperemo ora che non ci sei più. Con tutto il mio amore, Eugenia”.

