La principessa Beatrice sposa il conte italiano, ma la tv snobba il Royal Wedding: il matrimonio non sarà trasmesso in diretta. Ecco perché

Martedì 7 Gennaio 2020, 11:02

Non avrà certo lo stesso appeal di quello dei cugini William (con Kate Middleton) ed Harry (con Meghan Markle), ma c'è comunque grande attesa per iltra ladi York e il conte di origini italiane. Nonostante questo, la BBC e ITV hanno già annunciato che per il matrimonio, previsto per la prossima estate, non ci sarà alcuna copertura televisiva inCome spiega l'Independent, le due televisioni britanniche hanno già fatto sapere che il matrimonio della figlia dele Sarah Ferguson avrà spazio nei notiziari, ma non sarà trasmesso in diretta. Un fatto decisamente insolito, quando si tratta di '': oltre ai matrimoni di William e Harry, ITV aveva trasmesso in diretta anche quello di Eugenia, la sorella maggiore di. E il motivo appare quasi scontato: i sopraggiunti guai giudiziari del principe Andrea, coinvolto nelloNon c'è ancora una data ufficiale per il matrimonio tra laed il nobile ed imprenditore di origini italiane, figlio dell'ex sciatore Alessandro Mapelli Mozzi. La notizia della mancata diretta televisiva, però, fa molto discutere. Il, infatti, nel 2018 avrebbe fatto parecchie pressioni per avere una diretta del matrimonio della sua primogenita, ma questa volta non potrà essere accontentato: il duca di York, infatti, è stato un carissimo amico del miliardario americanoe, proprio per questo, è stato accusato di aver partecipato a violenze sessuali su giovani donne, anche minorenni.Lo, finora, è costato molto caro al. La regina Elisabetta lo ha rimosso da ogni incarico pubblico e istituzionale, anche se il duca di York ha sempre negato le accuse: «Essere amico di Epstein non mi rende automaticamente correo. Sono stato accusato da una donna che all'epoca aveva 17 anni, eppure io quel giorno ero con mia figlia Beatrice da Pizza Express».