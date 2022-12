Principe William, questo è stato il peggior regalo fatto a Kate Middleton: lei è rimasta sconcertata

Anche per la Famiglia Reale Inglese è arrivato il momento di scambiarsi i regali di Natale.

Lo scambio dei regali

Lo hanno fatto durante l'incontro tradizionale a Sandringham, dove erano presenti tutti, o quasi. I membri reali sono soliti scambiarsi doni bizzarri ma non sempre è stato facile trovare il regalo perfetto: in passato William ha confessato di aver avuto qualche difficoltà nel trovare il regalo per sua moglie Kate Middleton.

William e i regali di Natale

Durante un intervento nel podcast di Peter Crouch su BBC Radio Five Live, William aveva spiegato che: «Una volta ho regalato a mia moglie un binocolo: non lo dimenticherò mai. Non ho idea del motivo per cui lo avevo scelto, all'epoca mi era sembrata una buona idea».

I nuovi orecchini di Kate

Quest'anno William sembrerebbe aver preferito andare sul sicuro: la principessa è infatti apparsa durante la funzione religiosa con un paio di orecchini d'oro del brand francese Sezane, e le sarebbero stati regalati proprio dal principe William.

