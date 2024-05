«William adorava venire da me a tagliarsi i capelli. Lady Diana? Per il suo piacere proibito snobbava gli impegni reali»

di Sara Orlandini

I reali, com'è noto, devono sempre essere impeccabili in tutto e per tutto e, proprio per questo, anche le loro capigliature, acconciature e tagli di capelli sono importanti. In un'intervista, l'ex barbiere e parrucchiere di corte Richard Dalton ha spiegato allo Styling Princess Diana presso Fotografiska New York il motivo per cui al principe William piaceva tanto andare a sistemarsi i capelli da lui che era anche uno degli amici della compianta principessa Lady Diana. Dalton ha raccontato di avere avuto il privilegio di tagliare i capelli di William e Harry fino al loro nono e settimo anno di età, rispettivamente.

William dal parrucchiere

La rivista People ha riportato l'intervento dell'ex parrucchiere di Lady Diana: «Il principe William era sempre molto felice di vedermi perché quando veniva da me significava anche che poteva usufruire di un "divertimento extra": guardare la televisione mentre gli tagliavo i capelli.

Dalton, poi, era davvero molto amico della principessa Diana e, infatti, la vedeva anche più di due volte al giorno per sistemarle i capelli o per decidere con lei quale diadema o acconciatura avrebbe indossato per il prossimo impegno fissato in agenda.

Richard Dalton su Lady Diana

Richard Dalton, a breve, pubblicherà il suo nuovo libro intitolato "It's All About the Hair - My Decade with Diana" in cui, insieme alla stylist della principessa Elizabeth Emanuel - che le disegnò il famoso abito da sposa - ricorderà Lady D. Il parrucchiere ha spiegato alla Fotografiska New York: «Vedevo la principessa ogni mattina e, ogni giorno, decidevamo insieme i diademi. Ci siamo divertiti davvero tanto. Lei, poi, adorava le soap opera e, qualche volta, ha persino snobbato impegni reali per guardarsi Dinasty. Era una persona estremamente speciale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA