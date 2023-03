Il Principe William a cena in un locale gay in Polonia: «Il suo ingresso ha stupito tutti»

di Redazione web

Il principe William è stato sorpreso in un locale gay in Polonia. Il reale, in visita nel paese è stato visto a cena in un locale LGBTQ. Ad immortalarlo mentre cenava è stato un cliente che ha poi condiviso la foro su Twitter mostrando la sua sorpresa nel vedere al ristorante William.

La sorpresa

«Varsavia può sorprendere. Tra le tante sorprese, stasera ho cenato a pochi passi dal principe. È così bello che lui abbia sostenuto la comunità così abusata dalle attuali autorità in Polonia», ha scritto. Pare che la scelta sia stata voluta, proprio allo scoppo si supportare la comunità. Una fonte ha parlato con il Daily Mail: «Lo staff di Kensington Palace voleva cenare e passare la serata in quel locale, così hanno prenotato. Successivamente il Principe William ha deciso di unirsi a loro. Ha chiesto loro cosa stessero facendo e poi ha chiesto se poteva andare anche lui. È stata una grande serata sotto tutti i punti di vista. La squadra ha davvero apprezzato la sua richiesta di unirsi a loro».

Il supporto alla comunità LGBTQ

Il reale, secondo quanto riportato dal proprietario del locale, è arrivato in modo inaspettato, ma sono stati tutti molto felici di riceverlo. Si è seduto al tavolo insieme ad altre 11 persone, ha ordinato un panino con maiale e patatine fritte spazzolando tutto il piatto. William si è sempre espresso contro l'omofobia, ha sempre supportato la comunità gay e con questo gesto ha voluto fare qualcosa che andasse oltre le semplici dichiarazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 12:56

