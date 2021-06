Il principe William con i figli per la festa del papà: l'incontro a sorpresa, ecco cosa hanno fatto

Una giornata speciale per il principe William. Il duca di Cambridge, che oggi compie 39 anni, ieri ha festeggiato la festa del papà partecipando a sorpresa con i suoi due figli maggiori, George e Charlotte, ad un evento. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche > Il principe William compie 39 anni, ma il nuovo libro su Harry gli rovina la festa: in una mail i gesti da 'bulla' di Meghan Markle

In diversi paesi, tra cui il Regno Unito, la festa del papà si celebra la terza domenica di giugno. Ed è per questo che William, pur dovendo rispondere agli impegni istituzionali, ha deciso di portare con sé i piccoli George e Charlotte. Non c'era il più piccolo dei figli, Louis, ma con i due figli maggiori il duca di Cambridge è stato il protagonista del conto alla rovescia prima della partenza di una mezza maratona nei pressi della residenza reale di Sandringham.

La mezza maratona è un evento benefico a cui partecipano ogni anno molte persone e William, insieme ai figli, ha incontrato e si è intrattenuto con centinaia di atleti pronti ai nastri di partenza. Per tutti i partecipanti è stata una vera e propria sorpresa, dal momento che solo gli organizzatori sapevano della presenza del duca di Cambridge all'evento. Lo riporta il Telegraph.

All'evento hanno partecipato maratoneti di tutte le età e condizioni psico-fisiche, molti dei quali hanno anche posato con il principe William per una foto ricordo. Lo stesso duca di Cambridge, insieme ai figli, ha poi fatto il tifo e incitato i partecipanti alla mezza maratona.

Poche ore prima, su Instagram, l'account ufficiale dei duchi di Cambridge aveva pubblicato un post per festeggiare i papà 'reali'. Ci sono infatti foto di un giovane Carlo con i piccoli William e Harry, il padre di Kate che porta la figlia all'altare nel 2011, William con i tre figli George, Charlotte e Luis, e infine tutti i bambini della famiglia reale con i loro bisnonni, la regina Elisabetta ed il compianto principe Filippo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA