Diventare padre ha aumentato il suo stress e la sua stanchezza mentale. La rivelazione non viene da un genitore qualsiasi ma da William, principe erede al trono d'Inghilterra. E' stato proprio William a rivelare in una conferenza sulla salute mentale svoltasi a Londra, come la paternità abbia aumentato il suo stress e la sua stanchezza mentale.



Come riporta il settimanale People, William ha raccontato la sua esperienza di padre in concomitanza con i suoi molti impegni istituzionali.

l rapporto tra il lavoro e la mia vita personale era diventato molto stretto. Ho provato sensazioni che prima non mi era mai capitato di provare. Quando torni a casa dalla tua famiglia non puoi parlare dei problemi al di fuori perché rischi di farli preoccupare, così tenevo tutto dentro me stesso. Ero molto triste per questo fatto

William poi sottolinea come

avere un buon contesto in cui lavorare è fondamentale, perché spesso è l'unico luogo dove puoi sfogare tutto lo stress che hai accumulato. Altrimenti diventa difficile

. I relatori della conferenza si sono detti molto impressionati dalle rivelazioni del principe.

Che tu sia parte di una famiglia reale o normale, i problemi che si fronteggiano sono gli stessi

hanno commentato.

