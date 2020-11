di Emiliana Costa

Principe William colpito dal covid in maniera dura: «Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico». Pochi minuti fa, il Mirror ha condiviso un'ultima ora sul primogenito di Carlo e Lady Diana. Secondo quanto riportato dal sito britannico, il marito di Kate Middleton è stato colpito dal covid ed è stato curato segretamente dai medici di palazzo. William non avrebbe diffuso la notizia del suo contagio per non allarmare i sudditi, dopo la battaglia contro il coronavirus di suo padre e del primo ministro Boris Johnson.

Il Mirror riporta la dichiarazione di una fonte al Sun: «William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto stava lottando per respirare, quindi tutti intorno a lui erano piuttosto in preda al panico. Dopo aver visto i medici ed essere risultato positivo (il che è stato ovviamente uno choc dato quanto fosse in forma e in salute) William ha voluto che tutto rimanesse come al solito». Secondo i media britannici, il duca di Cambridge si sarebbe ammalato di covid subito dopo il padre Carlo. William sarebbe comunque riuscito a fare 14 chiamate telefoniche e videochiamate nel mese di aprile. Una fonte ha rivelato che il duca era determinato a portare a termine i suoi impegni.

La notizia arriva pochi giorni dopo che il principe William ha espresso la sua vicinanza alla presentatrice televisiva Kate Garraway, il cui marito Derek è ancora gravemente malato in ospedale sette mesi dopo essere stato colpito dal coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 00:21

