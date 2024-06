Principe William, anche Charlotte diserta gli eventi ufficiali. Dov'era la figlia di Kate: «Non vedeva l'ora di fare gli esami»

di Redazione web

Il principe William ieri, giorno dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, ha preso parte a diversi eventi a cui hanno partecipato anche i veterani di guerra. Il futuro erede al trono era in compagnia di re Carlo III e della regina Camilla, purtroppo, non c'era la principessa del Galles, Kate Middleton che, dopo lo straziante annuncio del tumore contro cui sta lottando, ha deciso di dedicarsi solamente alla sua salute fino a che non si sentirà pronta per tornare in pubblico e a presenziare agli eventi reali. Alle celebrazioni per il D-Day non c'era nemmeno la principessa Charlotte e William ha svelato il motivo della sua assenza.

L'assenza della principessa Charlotte

Il giorno dell'anniversario dello sbarco in Normandia è un evento molto importante per la Royal Family che, ogni anno, visita insieme ai veterani i luoghi storici che hanno segnato un'epoca. Anche ieri, mercoledì 6 giugno, il principe William ha stretto la mano a moltissimi ex soldati e i pochi rimasti, ormai, sono quasi centenari. Stando a quanto riporta il magazine OK!, quando William ha salutato uno di loro quest'ultimo gli ha chiesto come stessero i membri della sua famiglia e, in particolare, dove si trovasse la principessa Charlotte.

L'istruzione della principessa Charlotte

La principessa Charlotte frequenta la Lambrook School nel Berkshire e, nei prossimi anni, potrebbe essere la prima ragazza a essere ammessa nel College di Eton, uno degli istituti scolastici più prestigiosi di tutta l'Inghilterra. La sua ammissione sarebbe un evento storico in quanto, prima di lei, la scuola è stata frequentata solamente da uomini, compresi il principe William e il principe Harry. Qualche tempo fa, i tabloid inglesi avevano fatto sapere che al futuro erede al trono piacerebbe molto che Charlotte riceva l'istruzione di Eton. La principessina, poi, ritroverebbe anche il fratello maggiore George.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 13:07

