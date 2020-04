Il principe William come Meghan Markle: attore per uno show in tv

Il principe William ha accettato di recitare insieme all'attore Stephen Fry per dare vita a un divertente sketch per beneficenza ideato per la trasmissione The Big Night, di cui online è stato condiviso il video. Nella scena l'attore interpreta Lord Melchett.

Nel video Fry attende impaziente la videochiamata del principe che spiega di avere problemi su come aiutare i figli George, Charlotte e Louis a studiare a casa, provando quindi a capire se può aiutarlo a distanza. Poi chiede consigli su cosa vedere in tv visto che non va in onda la celebre soap britannica Eastenders, rifiutando però cortesemente l'invito a vedere Tiger King: Murder, Mayhem and Madness perché "cerca di evitare show sui reali".

C'è anche un momento serio in cui William chiede di supportare e applaudire tutte le persone impegnate nell'emergenza al coronavirus, gli operatori sanitari che stanno mettendo a rischio le loro vite per salvare quelle degli altri. Il principe, che è un grande fan di Blackadder Goes Forth, viene quindi mostrato accanto alla moglie Catherine e ai suoi tre figli mentre applaude sulla porta di casa per ricordare gli sforzi delle persone che lavorano nel campo della sanità e per assicurare i servizi essenziali alla società.

Il ricavato della serata, pari a 27 milioni, dovuto alle donazioni dei telespettatori, sarà devoluto in beneficenza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 11:09

