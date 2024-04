Il Principe Louis compie 6 anni, ma Kate e William non pubblicano nessuna foto: cosa è successo

Sudditi e fan mondiali della famiglia reale britannica stanno esprimendo la loro delusione, in queste ore, per l'assenza sui social e sui media di una nuova foto del Principe Louis nel giorno del suo sesto compleanno.

La tradizione della foto

I profili ufficiali di William e Kate non hanno ancora pubblicato aggiornamenti nelle prime ore della giornata celebrativa. Come riporta il Daily Mail, per celebrare ogni compleanno del Principe Louis, così come dei fratelli George e Charlotte, i Reali hanno sempre condiviso una nuova foto del piccolo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA