Principe Harry preso a pugni, intervento immediato della sicurezza: il momento esce fuori solo ora

Numerose volte il Principe Harry è balzato agli onori della cronaca, soprattutto in giovane età, per via dei suoi atteggiamenti e comportamenti poco regali, ma per una volta, quasi 20 anni fa, si è ritrovato inconsapevolmente al centro di un pesante scherzo che poteva finire molto male.

Harry e Meghan, divorzio ormai deciso da Re Carlo III: non si torna più indietro. La decisione che cambierà le sorti

Il pugno al Principe Harry

Autore della burla Mike Tindall, attuale marito di Zara che proprio Harry fece conoscere in Australia nel 2003. Mike è conosciuto per la sua oramai lontana carriera nel rugby e quando è stato escluso dalla squadra della Coppa del mondo di rugby, il duca di Sussex gli ha presentato la cugina Zara, che si trovava per un anno sabbatico in Australia. Tindall ha rivelato che all’epoca gli venne in mente, complice il compagno di squadra Iain Balshaw, di testare la sicurezza del Principe Harry. Il piano era cercare di dargli un pugno e vedere quanto ci mettevano le guardie del corpo a fermare il possibile attacco al duca.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/D5XJWr3EO5 — Leggo (@leggoit) November 9, 2022

Foto: Kikapress - Music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Nostradamus, la profezia su Harry fa tremare il trono: cosa accadrà a Carlo prima della sua incoronazione e al fratello William

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA