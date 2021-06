Principe Harry, pace fatta con papà Carlo: «Si sentono regolarmente»

Prove tecniche di riappacificazione tra il principe Harry e la famiglia reale. Fonti vicine a Buckingham Palace assicurano che il duca di Sussex ha già recuperato il rapporto col papà Carlo: «Si sentono regolarmente e la situazione è molto più serena».

Come riporta il Telegraph, a migliorare i rapporti tra Harry e la sua famiglia, dopo le furenti e lunghe polemiche, ha contribuito senza dubbio la nascita di Lilibet Diana. E, come sostengono in molti, più o meno malignamente, omaggiare la regina Elisabetta e Lady Diana con il nome della secondogenita di Harry e Meghan Markle ha sicuramente aiutato. Lo stesso principe Carlo, nelle scorse ore, ha parlato pubblicamente della nascita di sua nipote: «Una notizia che mi rende davvero felice».

Un altro indizio del ritrovato idillio tra Harry e la sua famiglia arriva dall'invito ufficiale che la regina Elisabetta ha fatto al nipote: un pranzo al castello di Windsor alla fine di giugno, quando il duca di Sussex tornerà in Gran Bretagna per partecipare insieme al fratello William ad una inaugurazione di una statua alla loro mamma, Lady Diana.

