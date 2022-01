Principe Harry, la battaglia legale in corso potrebbe diventare un episodio della sua biografia

Continua a far parlare di sè il principe Harry, coinvolto nella bufera mediatica sulla sua azione legale contro il governo inglese per riavere la protezione della polizia. L'intento del principe è quello di poter ritornare in Inghilterra in massima sicurezza per far conoscere la piccola Lilibet alla famiglia reale. Un episodio che potrebbe essere inserito nella biografia di Harry, in corso di stesura.

Al tabloid inglese, The Sun, l'autore della biografia del Duca di Sussex, Conversations with the Prince, ha dichiarato: «Penso che menzionerà quanto accaduto, se ne parlerà nelle interviste. Penso che qualunque cosa stia facendo sarà pubblicata». E aggiuge timoroso: «Potrebbe essere troppo tardi per inserirlo nel libro, ma sicuramente uscirà da qualche parte pubblicamente, non starà in silenzio».

Dunque, nessuna certezza che la battaglia in corso possa comparire nel libro, che uscirà entro la fine dell'anno.

Ma la biografa reale, Angela Levin, afferma che Harry potrebbe essere ancora in tempo per inserire tutto: «È un altro motivo per lui per dimostrare di non essere rispettato».

