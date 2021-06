Harry torna a Londra per il tributo a Diana, allarme sicurezza e inseguimenti: «Ha incontrato la nonna»

Il principe Harry è tornato a Londra senza Meghan Markle per partecipare al tributo per Lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni e durante la quarantena avrebbe già incontrato la nonna, la regina Elisabetta. Alla partenza e all' arrivo, però, è scattato un sistema di sicurezza che ha messo in allarme gli aeroporti e creato il caos. Dopo un volo di dieci ore da Los Angeles è salito su un van scuro ed è iniziata la corsa verso Frogmore Cottage.

Harry a Londra, allarme sicurezza in aeroporto

Momenti di tensione soprattutto all'aeroporto di Los Angeles, mentre la corsa a bordo di un van scuro non è passata inosservata. Secondo quanto riporta il Daily Mail, sarebbe avvenuto un inseguimento che ha costretto la chiusura delle due piste. Nella discussa residenza dei Sussex, Frogmore Cottage, Harry trascorrerà la quarantena prevista per le norme anti-Covid, ma secondo i tabloid inglesi la regina gli avrebbe già fatto visita. Sarebbe stata vista dirigersi proprio verso il suo cottage.

Harry a Londra, il tributo a Diana

Harry avrà molto da dire alla nonna perché l'ultima volta che è stato a Londra, prima della nascita della sua secondogenita, era appena morto il principe Filippo e lui è andato via prima del compleanno della sovrana. Non poteva rinunciare a essere presente alla cerimonia in onore della madre morta nel 1997. In questa occasione scopriranno una statua per la principessa e i due figli saranno uno accanto all'altro nonostante i dissapori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 11:46

