Principe Harry choc: «La famiglia reale? Un misto tra il Truman Show e lo zoo»

«Un misto tra il Truman Show e lo zoo». Un nuovo sfogo quello che Harry fa sulla sua vita a Londra. Nel corso di un'intervista a Dax Shepard per il suo podcast 'The Armchair Expert', il principe parla della vera vita dei reali, spiegando che non è affatto come sembra.

Il duca di Sussex ha rivelato che avrebbe voluto lasciare la famiglia reale già quando aveva 20 anni e spiegato che ha preso alla fine quella decisione per interrompere il circolo di "dolore o sofferenza" che aveva vissuto durante la crescita. Tra le ragioni della sua rottura con i Windsor Harry ha anche menzionato la morte della madre Lady Diana. «Avevo vent'anni e pensavo: 'Non voglio questo lavoro, non lo voglio fare. Guarda cosa è successo a mia madre? Come potrò mai costruire una famiglia, avere una moglie, quando so che può succedere di nuovo?», ha confessato.



Quanto al padre Carlo, il principe ritiene aver in qualche modo subito o ereditato le sofferenze del genitore. «Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno, ma certamente ho sperimentato qualche forma di dolore o sofferenza a causa del dolore o della sofferenza che forse mio padre o i miei genitori avevano sofferto. Per questo voglio assicurarmi di interrompere questo circolo».

Grazie a Meghan è riuscito a uscire da quella ingombrante famiglia. ll principe confessa che il loro primo appuntamento è avveuto in un supermercato: «Abbiamo fatto finta di non conoscerci per non attirare l’attenzione. Avevo il cappellino da baseball e tenevo lo sguardo rivolto verso il pavimento».

