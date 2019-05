Meghan Markle, l'ex migliore amica rivela: «Mi disse 'Cerco un ragazzo ricco, famoso e inglese'»​

Giovedì 23 Maggio 2019, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsta per arrivare in: il duca di Sussex è atteso anelle prossime ore, anche se l'occasione del viaggio non è una visita istituzionale. O almeno, non lo è nel senso più tradizionale nel termine.Il calendario degli impegni istituzionali delnon è ancora noto, ma a Pomeriggio Cinque Barbara D'Urso ha rivelato che il duca di Sussex, che ovviamente viaggerà senza la mogliee il piccolo, disputerà unatra una selezione britannica ed una statunitense. Probabilmente, si tratta di un evento benefico per cui fervono i preparativi.La partita durerà circa un'ora, si terrà aldi via dei Campi Sportivi e sarà seguita da un 'afternoon-tea'. Una sorta di terzo tempo in salsa aristocratica.