Il principe George e le lezioni di danza, la battuta infelice della conduttrice (che poi si scusa)

Sabato 24 Agosto 2019, 19:59

La notizia, annunciata dal, delche ha iniziato a frequentare delle, ha fatto impazzire i tanti fan della famiglia reale britannica. Non tutti, però, hanno commentato la vicenda in toni positivi, e c'è chi si è ritrovato nella bufera per una battuta poco felice., conduttrice del programma tv Good Morning America, sulla ABC, ha infatti commentato così: «Sembra che il piccolo, futuro re d'Inghilterra, stia per abbandonare il Play-Doh per fare studi religiosi, poesia della programmazione e danza, tra le altre cose. Ildice che ama il balletto, ma ho una notizia per lui: vedremo quanto durerà». Doveva essere una semplice battuta, ma non tutti hanno gradito il tono usato dalla conduttrice, come riporta anche l'Independent L'attore, in un tweet, ha spiegato in modo chiaro e inequivocabile dove abbia sbagliato la conduttrice, finita poi per essere il bersaglio di feroci critiche sul web. «Lara Spencer ha deriso un bambino di sei anni perché fa lezioni di danza. Questo mostra che il "sessismo tossico" può essere diffuso anche da donne insensibili. Anche io come lui amo la danza, sono davvero preoccupato e deluso dalle sue parole», ha scritto l'attore.Anche i semplici fan della trasmissione non hanno mancato di criticareper le parole evitabili sul. Jennifer, su Twitter, ha interpellato la conduttrice e la trasmissione: «Sono davvero delusa. Dovete delle scuse a tutta la comunità della danza e soprattutto al principe George. Mi aspetto di più da voi».Alla fine, la conduttrice ha dovuto scusarsi sui social network. Su Instagram,ha postato la foto di un campo di lavanda, con questo messaggio: «Le mie scuse più sincere per un commento insensibile che ho fatto ieri commentando le notizie popolari. Dalla danza a qualsiasi cosa uno voglia conoscere nella vita, io dico: VAI A PRENDERTELO. Credo pienamente che tutti dovremmo essere liberi di coltivare le nostre passioni. Andate a scalare la vostra montagna e amate ogni minuto di essa».La notizia delle prime lezioni di danza del piccolo George era giunta direttamente dal papà. Il, infatti, aveva spiegato alla BBC: «George sta facendo danza e la adora. Anche mia madre ballava e amava ballare. Se c'è qualcosa che ti piace, fai ciò che ti piace ed è molto importante non permettere a nessuno di dire il contrario».