Principe Filippo, ecco chi erediterà il titolo di duca di Edimburgo dopo la sua morte

Con la morte del principe Filippo, nella famiglia reale si pone la questione sul titolo di duca d'Edimburgo. Si tratta infatti di un titolo che ora sarà ceduto a uno dei suoi successori, ma la questione non è così lineare.

Chi sarà il nuovo duca di Edimburgo dopo la morte del principe Filippo? Il titolo era stato ottenuto dal marito della regina Elisabetta nel 1947, al momento del matrimonio. In quell'occasione, Filippo di Mountbatten aveva ottenuto anche altri due titoli, quelli di barone di Greenwich e di conte di Merioneth. Il Mirror spiega che, tecnicamente, con la morte di Filippo il titolo di duca di Edimburgo dovrebbe tornare alla corona ed essere ereditato dal primogenito, il principe Carlo.

Il primogenito di Filippo e della regina Elisabetta, tuttavia, com'è noto utilizza già un titolo 'superiore', quello di principe del Galles. Da anni, all'interno della famiglia reale, è stato stabilito che il ducato di Edimburgo avrebbe dovuto essere ceduto ad un altro successore. Si tratta del principe Edoardo, l'ultimo dei quattro figli di Elisabetta e Filippo, che dal 1999, anno del matrimonio con Sophie Rhys-Jones, aveva ottenuto il titolo di conte di Wessex. Si tratta di un titolo 'minore' rispetto a quello dei fratelli, come ad esempio il principe Andrea, che una volta sposato con Sarah Ferguson divenne duca di York.

Il principe Edoardo, una volta nominato conte di Wessex, si era visto promettere il ducato di Edimburgo dal padre, che lo ha detenuto fino alla morte. Resta però da capire quando il titolo sarà ereditato: la regina potrebbe anche concederlo immediatamente al figlio, ma teoricamente il passaggio di consegne avverrà solo alla morte della sovrana, con l'incoronamento a re di Carlo. Il ducato di Edimburgo è un titolo creato per la prima volta nel 1726 da re Giorgio I, ma non è considerato ereditario, dal momento che in tre altre occasioni era tornato alla corona e poi concesso nuovamente ad altri reali.

