Il principe Carlo compie 70 anni, la tenera foto di famiglia con George, Charlotte e baby Louis fa il giro del web

di Emiliana Costa

Finalmente un giorno da protagonista.e celebra l'importante ricorrenza con unaL'eterno erede al trono ha riunito figli, nipoti e nuore per uno scatto che in poche ore ha fatto il giro del web. Carlo ha un'espressione rilassata e sorridente, al centro delle attenzioni delle persone a lui care. E per una volta in veste di, regina Elisabetta permettendo.La foto, firmata da Chris Jackson, è stata scattata nel parco di, la residenza ufficiale del principe di Galles a Londra. Nell'immagine, Carlo è seduto su una panchina, consulle ginocchia. Al suo fianco la moglie, duchessa di Cornovaglia, vicina alla principessina. Alle spalle i due figli del festeggiato: il primogenitocon la moglie, che tiene in braccio il piccolo. E il principeconincinta, vestita di bianco. Ad attrarre l'attenzione dei sudditi di Sua Maestà e non solo, l'ultimo arrivato di casa, il piccolo Louis, che da tempo non appariva in pubblico. Ed è sempre piùPer celebrare il compleanno del figlio, la regina Elisabetta ha organizzato un ricevimento acon un discorso pubblico in onore del figlio ed erede. Mentre un tea party organizzato dallo stesso principe e da Camilla è previsto nellaalla presenza di 70 personalità del Regno indicate come fonte d'ispirazione per Carlo. Per festeggiare il principe, anchedalla Torre di Londra e da Green Park, con il suono delle campane a festa dall'abbazia di Westminster.