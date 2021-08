Principe Carlo, il regalo inaspettato a Barbra Straisand: «Arrivato nella camera d'albergo»

Un'amicizia "particolare" e persino una presunta relazione tra Carlo d'Inghilterra e Barbra Straisand. In passato l'affinità tra il principe e la cantante è stata oggetto di molte chiacchiere, ed ora è stata proprio la Straisand a parlarne in un'intervista rilasciata in esclusiva a Ross King su Lorraine e riportata dall'Indipendent.

Il primo incontro tra i due risale al 1974, tre anni prima che Diana Spencer entrasse in scena, e avvenne sul set del film Funny Lady. La cantante e attrice, durante la recente intervista rilasciata, ha raccontato con entusiasmo di un regalo inaspettato da parte dell'erede al trono che fece recapitare nella camera dell'albergo in cui alloggiava: «Ho visto questo mazzo di fiori e ho detto: Chi me l’ha mandato? e il mio assistente ha risposto: un fan di nome Charles». Quei fiori erano stati appena raccolti nel giardino personale del principe.

Riferimenti a una presunta relazione tra il principe Carlo e la Straisand sono apparsi nel 2006 in Barbra – The Way She Is, una biografia non autorizzata dalla star, in cui si parla di "atteggiamenti molto affettuosi" tra i due, ma la verità potrebbe emergere il prossimo anno, quando in occasione dei suoi 80 anni la Straisand ha promesso che sarà lei a pubblicare una sua autobiografia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA