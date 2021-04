Meghan Markle, ecco perché non parteciperà al funerale del principe Filippo (e il motivo non è la gravidanza)

Meghan Markle è rimasta a Montecito, in California, mentre il principe Harry è volato a Londra per partecipare al funerale del principe Filippo. Ufficialmente perché i medici le hanno consigliato di rimanere a casa vista la sua gravidanza, ma i rumors affermano che il vero motivo della defaillance sia perché "non vuole essere al centro dell'attenzione" al funerale. Nonostante la duchessa incinta abbia rifiutato di tornare a Londra con Harry per unirsi alla sua famiglia in lutto per il defunto Duca di Edimburgo, gli amici dicono che lei e il principe Filippo "avevano un legame speciale e lei lo adorava". Oltre a non volere i riflettori, un portavoce di Buckingham Palace ha precedentemente confermato che Meghan "è stata consigliata dal suo medico di non viaggiare" perché è incinta di circa sei mesi.

«Meghan ha detto che la sua principale preoccupazione in questo momento è sostenere Harry. Ha detto che ha lasciato a lui decidere se partecipare o meno al funerale - ha dichiarato a DailyMail.com un insider con stretti legami con Meghan Markle - e che è in questi tempi che la famiglia dovrebbe riunirsi, mettere da parte le differenze e unirsi come una cosa sola. Ha detto che questo è ciò che vorrebbe il principe Filippo e che è disposta a perdonare e ad andare avanti».

Oltretutto sembra che sua madre Doria sia irremovibile sul fatto che non viaggi durante la gravidanza. Doria ha insistito perché Meghan rimanesse indietro e sostenesse Harry da lontano. Come Harry, Doria è molto protettiva nei confronti di Meghan e non vuole vederla mettere a rischio la propria salute. Lo stress è l'ultima cosa di cui Meghan ha bisogno in questo momento.

Meghan ha detto che partecipare o meno al funerale del principe Filippo non cambierà il suo rapporto con la regina. Ha detto che la regina comprende la sua assenza e vorrebbe che restasse sana e salva per il bambino ", ha dichiarato un'amica. 'Meghan ha detto che questo è il momento opportuno per Henry per riparare la sua relazione con suo fratello e suo padre. Non ha bisogno di essere lì per quello. Il principe Harry è volato all'aeroporto di Heathrow di Londra senza sua moglie questo fine settimana durante la sua prima visita in Gran Bretagna da quando ha lasciato i doveri reali.

Harry in quarantena

Il ritorno di Harry nel Regno Unito prima del funerale di sabato è il suo primo da marzo 2020, quando si è trasferito in Canada, e sarà la prima opportunità per riunirsi con il principe William e suo padre, il principe Carlo, che si dice non veda l'ora di una riunione con suo figlio. È in quarantena al Nottingham Cottage dove Harry ha chiesto a Meghan di sposarlo nel 2017. Si trova a pochi metri dall'appartamento in cui suo fratello William vive con la sua famiglia. Harry può lasciare la quarantena dopo cinque giorni anziché 10 se fornisce un test negativo per il coronavirus secondo lo schema Test to Release del governo. Tuttavia, gli sarà consentito di partecipare al funerale di Philip a prescindere, poiché le linee guida ufficiali affermano che coloro che arrivano dall'estero possono lasciare l'isolamento "per motivi compassionevoli".

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA