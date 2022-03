Amedeo Goria e Vera Miales, niente matrimonio: «Ha bisogno di un uomo più giovane di me»

La storia d'amore tra Vera Miales e Amedeo Goria continua a tenere banco nello studio di Pomeriggio 5. La ragazza, concorrente de La Pupa e il Secchione Show, si sta facendo parlare di sé per la sua relazione con il giornalista, 31 anni più grande di lei. Proprio la grande differenza d'età ha spinto il conduttore televisivo a smentire le voci di un possibile matrimonio in vista con la modella.

Amedeo Goria non sposerà Vera Miales: le parole del giornalista

«Non c’è alcun matrimonio in vista, anche perché ho già dato abbastanza e non sempre col matrimonio mi esalto, penso che Maria Teresa lo sa», ha dichiarato Amedeo Goria a Pomeriggio 5, riferendosi all'ex moglie Maria Teresa Ruta, che la scorsa settimana aveva criticato la relazione dell'ex con Vera Miales.

Alle richieste di spiegazione di Barbara D'Urso, Goria ha risposto: «Il matrimonio non mi sembra possibile, anche perché c’è anche una differenza d’età. Possiamo star bene insieme senza sposarci». «Io a Vera voglio molto bene, la rispetto sempre, a modo mio, con le mie scappatelle, io voglio star bene così» ha puntualizzato Amedeo Goria, che terrebbe così tanto alla ragazza, da preferire lasciarla libera, senza vincolarla alle nozze.

«Lei adesso ha un compagno di viaggio che è Nicolò, che è un bravissimo ragazzo. Forse per Vera è più adatto un uomo più giovane di me, le voglio così bene che non voglio negarle niente. Se lei mi dicesse ‘Voglio farmi la mia felicità, voglio avere tre figli con un uomo più giovane’, io lo accetterei». Un atto d'amore e di grande generosità da parte del conduttore tv che, secondo l'ex moglie Ruta, non sarebbe in grado di dire «Ti sposo per tutta la vita e ti sarò fedele». Ogni riferimento al loro matrimonio finito male è puramente casuale.

