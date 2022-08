Piqué e la nuova fiamma Clara, Shakira è furiosa. E all'ex fa una richiesta: «Tienila lontana dai figli»

Dopo 12 anni di storia d'amore, Gerard Piqué sembra aver voltato pagina per sempre. Dopo un'estate rovente, la rottura con Shakira è definitiva e per lui è iniziato un nuovo capitolo al fianco della 23enne Clara Chia Martì. Dopo il tanto calmore del gossip della separazione e i rumor degli ultimi mesi, la nuova coppia è uscita allo scoperto presenziando insieme al matrimonio di alcuni amici. Ma la popstar non sembra aver preso bene l'ufficialità della loro love story.

L'ufficialità

Presenting to you pique and clara chia martie, the ch3ater and the homewr3cker. pic.twitter.com/rnNNHeZ7XJ — Garnet_8 (@SYD_NSW_) August 24, 2022

Il gossip spagnolo è esploso. Piqué e Clara si sono presentati all'evento mano nella mano, complici e affiatati. Le foto della loro prima uscita ufficiale sono state pubblicate dal quotidiano Hola!. Immagini che, secondo quando riferito dai media locali, avrebbero fatto soffrire parecchio Shakira che sarebbe completamente distrutta dalla scelta dell'ex compagno. La popstar colombiana sarebbe ancora molto innamorata del giocatore, avrebbe provato fino all'ultimo a salvare la loro relazione ma ha fallito. E, adesso, venuta a galla la vicenda della nuova love story del suo ex compagno, Shakira sarebbe furiosa con Piqué tanto da fare un'ultima e pretenziosa richiesta.

L'ultima richiesta

Shakira avrebbe chiesto a Piqué di tenere alla larga Clara Chia Marti dai suoi figli Milan e Sasha, di 9 e 6 anni. Ma potrebbe essere già tardi. Piqué infatti, lo scorso luglio, ha presentato la donna ai due bambini come una sua amica e collaboratrice. Un incontro che ha scatenato l'ira di Shakira che avrebbe chiesto al suo ex di evitare qualsiasi altro tipo di contatto tra i piccoli Milan e Sasha e la nuova fiamma di Piqué. Una richiesta che difficilmente il calciatore del Barcellona ascolterà, visto che ha già infranto l'accordo con la cantante che prevedeva di aspettare un anno prima di mostrarsi in pubblico con nuovi partner.

