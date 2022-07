Piqué, dopo l'allenamento ascolta Shakira in auto: il video del fan diventa virale

Per Gerard Piqué sembra davvero complicato scordare l'ormai ex compagna Shakira. Dopo ben 12 anni di relazione, iniziata in Sud Africa in occasione del Mondiale del 2010, la love story tra il calciatore blaugrana e la cantante colombiana è giunta al termine. La separazione è arrivata dopo il tradimento da parte di Piqué che, però, adesso sembra essersi pentito. E così, alla fine dell'allenamento, i fan lo inseguono e dalla radio della sua auto si sentono le note di una famosa canzone di Shakira.

Leggi anche > Shakira, l'offerta a Piqué per il divorzio è da non credere ma lui rifiuta: ecco cosa sta succedendo

Shakira, lui ti ascolta ancora...

Un video su TikTok mostra un Piquè scuro in volto, sorpreso ad ascoltare «Inevitable» in spagnolo, singolo di Shakira pubblicato 24 anni fa, mentre torna a casa dall’allenamento.

Il tutto poche settimane dopo la separazione dalla cantante colombiana. Nel video, è possibile notare un Piqué assorto nei suoi pensieri e problemi, seguito dai tifosi che chiedono una foto o un autografo al difensore blaugrana.

«Che bella canzone»

Il tifoso, autore del video, si avvicina all'auto e sente l'inconfondibile voce di Shakira e gli grida: «Che bella canzone!». Non prestando attenzione ai fan intorno, Piqué sguscia via lentamente a bordo della sua auto. In molti si sono chiesti del perché il calciatore stesse ascoltando una canzone dell’ex Shakira.

«Continuare ad amarti è inevitabile»

Una riappacificazione tra i due sembra davvero complicata. Shakira sembra aver voltato pagina per sempre e ormai da un mese i due litigano sulla questione dell'affidamento dei figli. Ma, si sa, il gossip e i rumors non perdono mai le speranze e c'è chi ipotizza un possibile ritorno di fiamma tra i due. Per gli amanti delle storie che non finiscono mai, poi, c'è anche il testo della canzone a insinuare ulteriori dubbi, o certezze. Shakira 24 anni fa, infatti, cantava: «Non riesco a trovare alcun modo per dimenticarti perché continuare ad amarti è inevitabile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA