Pippa Middleton di nuovo incinta, cicogna in arrivo: al Platinum party mostra il pancione

Cicogna in arrivo per Pippa Middleton. La sorella di Kate ha preso parte al Platinum party. Dagli scatti fotografici della rivista Oggi, Pippa indossa un abito midi verde, è apparsa scortata dai due James del suo cuore, il marito James Matthews e il fratello James Middleton. Non è passato inosservato, però, il suo pancione: Pippa è in attesa del terzo figlio.

Pippa è parsa di ottimo umore e non è sfuggito a nessuno il suo pancione: la sua discrezione ha impedito al portavoce di confermare la gravidanza che, alle domande dei giornalisti ha risposto: «No comment». Ma il pancio parla chiara: Pippa e James aspettano il loro terzo figlio, dopo Arthur, 3 anni, e Grace, 14 mesi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 12:30

