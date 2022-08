Piotta, morto il fratello Fabio. Commovente addio sui social: «Con tutto l'amore che posso»

di Ida Di Grazia

Un dolore enorme, una perdita immensa per il Piotta, all'anagrafe Tommaso Zanello. Il rapper romano ha pubblicato un commovente post su Instagram in cui annuncia la morte del fratello Fabio, 59 anni, con una dedica straziante che prende ispirazione proprio da uno dei libri scritti dal fratello.

Grave lutto per Piotta, morto il fratello Fabio

"Attraverso Il Bardo. Testi Tibetani Viaggio Dopo Morte" questo il titolo del libro di Fabio Zanello, da cui il Piotta (Tommaso Zanello) ha preso spunto per dare l'addio al fratello da poco scomparso. E di pochissime ore fa il post che il rapper romano ha pubblicato sui suoi social, Instagram e Facebook con una dedica commovente.

Chi è il fratello di Piotta

Fabio Zanello, aveva 59 anni, in Italia e all'estero ha condotto studi su testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt. Ed è autore di diverse pubblicazioni tra cui "Testi Tibetani Viaggio Dopo Morte".

L'addio sui social

«Per molti eri il Professore - scrive Piotta sui suoi social - Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l'amore che posso!». Poi dal libro del fratello Fabio appena scomparso prende uno stralcio molto significativo: «Prima la terra si dissolve in acqua, l'acqua poi si dissolve in fuoco. Il fuoco si dissolve nell'aria, e l'aria poi si dissolve nella coscienza. Quella stessa coscienza allora entra nella Chiara Luce”. (dal libro a cura di Fabio Zanello “Testi tibetani sul viaggio dopo la morte”).

