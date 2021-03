Scivolone di Pietro Delle Piane: «A Temptation Island avevo un copione». Barbara D'Urso lo scarica «Prendiamo le distanze»

Scivolone di Pietro Delle Piane: «A Temptation Island avevo un copione», la D'Urso lo scarica «Prendiamo le distanze». Ospite a Live non è la D'Urso insieme alla sua fidanzata Antonella Elia, l'attore commette una gaffe a proposito della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi.

Non è la prima volta che Pietro delle Piane commette scivoloni durante le sue ospitate nei programmi tv, ma questa volta non ha fatto i conti con Maria de Filippi. Ospite a Live non è la D'Urso insieme ad Antonella Elia con cui è tornato insime, sentitosi attaccato sulla sua partecipazione a Temptaion Island si è giustificato dicendo: «Ma lì avevo un copione, vi pare che entro innamorato perso e poi ... ». Barbara D'Urso cerca subito di cambiare argomento cercando di andare oltre, ma poco più tardi legge un comunicato: «Devo fare una precisazione importante, leggo, prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island, se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perchè nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perchè non è copionato, ma questo lo sappiamo infatti appena ho sentito la parola Temptation Island ho tentato di dire, non parliamo di questa trasmissione perchè non mi permetterei mai».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 00:30

