Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, matrimonio in vista? Cosa rivela il sindaco di Portofino

Genitori prima, novelli sposi dopo? Sembra che per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stiano arrivando le nozze. Da anni si parla di fiori d’arancio per la giornalista e l’imprenditore ma pare che l’idea si stia concretizzando solo ora, dopo un importante acquisto fatto in Liguria dal figlio di Silvio Berlusconi. A darne i dettagli è il settimanale Nuovo che ha intervistato Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, che si è detto pronto a sposare i due. «Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze - ha detto il sindaco -. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà».

Leggi anche > Gf vip, fine della love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù: Alex Belli racconta un retroscena inedito

«Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte» ha aggiunto il sindaco di Portofino. Di recente Pier Silvio Berlusconi, ha acquistato in città la villa di San Sebastiano. Una residenza da sogno che si estende su mille e 300 metri quadrati. Nove camere, sette bagni, un frutteto, un uliveto, un vigneto e la piscina, oltre ad un panorama strepitoso sul golfo del Tigullio. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di comprare una dimora dove vivere dopo aver affittato per anni il castello di Paraggi, altra location a picco sul mare. Per Berlusconi Junior, 53 anni, si tratterebbe delle seconde nozze. In passato è stato sposato con Emanuela, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che gli ha dato la primogenita Lucrezia Vittoria. Quest’ultima, tra l’altro, ha reso Pier Silvio nonno della piccola Olivia.

Secondo le indiscrezioni l’erede del leader di Forza Italia avrebbe speso una ventina di milioni di euro per aggiudicarsi la proprietà che risale al 1500. Al momento la struttura è in fase di ristrutturazione e molto probabilmente in seguito alla fine dei lavori Pier Silvio e Silvia Toffanin penseranno ai preparativi di nozze.

In attesa di avere conferme, sembra che Piersilvio sta spingendo la compagna a lavorare anche su nuovi fronti. Dopo il doppio appuntamento con Verissimo e la conduzione di Striscia la notizia l’ex Letterina di Passaparola è in lizza per condurre la versione Vip di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni, il sogno segreto di Pier Silvio sia quello di rendere la compagna la nuova erede di Maria De Filippi. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA