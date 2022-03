Fabrizio Corona, Malena rivela a Belve retroscena choc: «Non ha una vera attrazione per le donne»

Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, il programma di Rai Due in onda ogni venerdì sera in seconda serata, Malena, ha parlato della sua vita privata e professionale e, anche della relazione con Fabrizio Corona. La breve liaison tra i due, in realtà, era stata rivelata dall’ex re dei paparazzi nel suo libro di memorie. Filomena Mastromarino, alias Malena, ha dichiarato a Belve: «Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne».

Leggi anche > Francesco Facchinetti, le dolci parole per la moglie dopo l'operazione: ecco come sta

L'attrice e opinionista tv continua: «Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio non sei così amante delle donne». Per ora l'ex re dei paparazzi non ha risposto in nessun modo. Cosa farà?

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA