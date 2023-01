Usa la piastra e perde ciocche di capelli: «Vi spiego cosa è successo». Il video virale su TikTok

di Redazione Web

La piastra danneggia i capelli? È una domanda ricorrente tra le ragazze che usano la piastra lisciante diverse volte durante la settimana: raggiungendo temperature superiori a 200 gradi la piastra potrebbe danneggiare il cuoio capelluto, per questo gli esperti raccomandano di utilizzare un termoprotettore. Eppure possono accadere degli incovenienti, proprio come quello che è successo a una tiktoker italiana che su TikTok ha mostrato il danno ai suoi capelli.

Il racconto della tiktoker

Monica Manco ha mostrato ai follower in un filmato il momento in cui un’intera ciocca di capelli, completamente bruciati, è rimasta attaccata alla piastra che stava utilizzando per mettere in piega i capelli mossi. Il suo sguardo disperato ha fatto preoccupare i follower: in tanti nei commenti le hanno chiesto cosa fosse andato storto...

«Ridiamo per non piangere anche perché di pianti ne ho fatti abbastanza», ha esordito la ragazza in un secondo video TikTok. Poi spiega la disavventura: «Qualche giorno fa sono andata dal parrucchiere: mi sono tagliata i capelli e mi sono fatta fare una piega mossa che ho replicato nei giorni successivi a casa, con il mio ferro. Stamattina, mentre mi preparavo per andare all'università, ho ripassato il ferro. Ho diviso i capelli per ciocche e ho cominciato a sentire un rumore strano provenire dai capelli, come se si stessero per bruciare».

«Tolgo il ferro e tento di sfilare la ciocca, ma come vedete dal video, è rimasta attaccata alla piastra», ha raccontato Monica. Ha spiegato, poi, di aver usato la spazzola per pettinare i capelli ma che continuavano a staccarsi altre ciocche. Questa volta non solo dalla zona interessata ma da tutta la testa.

Poi alla fine del video ha mostrato il risultato dei capelli sottolineando che il cambiamento non si vede più di tanto, ma la paura di quel momento è rimasta: «Non userò mai più la piastra», ha concluso la ragazza dopo la brutta avventura.

