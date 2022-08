A pochi giorni dalla fine della storia tra Kim Kardashian e Pete Davidson emergono alcuni dettagli sul loro rapporto, fin da subito osteggiato da Kanye West, l'ex marito dell'influencer. Il cantante, che non è mai riuscito a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio con Kim, per mesi ha indirizzato una serie di attacchi al nuovo fidanzato, quali insulti, minacce e auguri di morte, che lo avrebbero spinto a intraprendere un percorso di terapia.

Kim Kardashian di nuovo single: finita con Pete Davidson (dopo soli 9 mesi)

Pete Davidson in terapia dopo le minacce e gli auguri di morte di Kanye West

Secondo una fonte di People, pare che il ventottenne abbia intrapreso una terapia focalizzata sul trauma proprio a causa dei post del rapper su di lui e che «l'attenzione e la negatività provenienti da Kanye e dalle sue buffonate sia stato un fattore scatenante [per Pete], che ha dovuto cercare aiuto».

L'ultimo di questi contenuti risale solo a ieri, quando l'ex della Kardashian ha condiviso un'immagine che riproduceva una finta pagina del New York Times titolata: «Skete Davidson Dead at Age 28», in riferimento alla fine della relazione con Kim. Dopo poco il post è stato cancellato, ma sia il team dell'influencer che quello di Pete hanno chiesto a Instagram di prendere seri provvedimenti contro il cantante, da tempo considerato una mina vagante.

Kanye West, che in passato ha rivelato di essere stato dipendente da sostanze oppiacee, di avere tentato più volte il suicidio e di soffrire di disturbo bipolare, utilizza Instagram solo per pubblicare sporadici contenuti che poco dopo vengono eliminati, mentre la sua foto profilo è da mesi uno sfondo totalmente nero. Nessuno può sapere quale sarà la sua prossima mossa ovvero il suo prossimo post.

Rita Ora e Taika Waititi sposi: il matrimonio (quasi) segreto a #Londra https://t.co/r8YfYZ81kM — Leggo (@leggoit) August 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA