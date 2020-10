Per Kate Middleton è già inverno: la duchessa incanta con il cappotto rosso firmato Alexander McQueen

Kate Middleton incanta con il nuovo cappotto rosso firmato Alexander McQueen. La duchessa di Cambridge, nota per riciclare gli abiti, ha sfoggiato un indumento di alta classe, con tanto di borsetta da 1.595 sterline. Come riporta il Telegraph, l'occasione per optare per l'abbigliamento invernale è stata il lancio della campagna promozionale per il progetto fotografico "Hold Still". Kate e William si sono mostrati in pubblico alla stazione di Waterloo.

Il progetto fotografico è stato curato dalla duchessa stessa, dopo aver selezionato le immagini finali. L'obiettivo è mostrare lo stallo culturale che si è verificato nel corso della pandemia di coronavirus nel Regno Unito. Per la visita, Kate ha indossato il cappotto di lana rosso cremisi di Alexander McQueen sopra una camicetta bianca e una gonna longuette nera. Tra gli accessori, un paio di décolleté nere e una borsa a tracolla in pelle. All'arrivo portava sul volto la mascherina a tema floreale.



I cento ritratti finali saranno esposti su cartelloni in tutto il Paese, anche alle fermate degli autobus e alle stazioni ferroviarie, per quattro settimane. Non è la prima volta che Kate sceglie McQueen. Pochi giorni fa, ha indossato un elegante abito nero dello stesso stilista per annunciare il suo ruolo nella cerimonia virtuale del concorso Wildlife Photographer of the Year.

