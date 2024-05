Penelope Cruz compie 50 anni: «Il mio segreto per rimanere giovane? Gli ormoni bioidentici»

di Serena De Santis

Penelope Cruz spegne 50 candeline. La star di Vicky Cristina Barcelona ha compiuto gli anni il 28 aprile e in tanti si sono chiesti come, all'età di 50 anni, fosse riuscita a mantenere l'aspetto di una 30enne. Il suo segreto non si trova soltanto in una dieta sana e nell'attività fisica - che l'attrice svolge almeno quattro volte a settimana - ma negli ormoni biodisponibili.

Cosa sono gli ormoni biodisponibili?

Gli ormoni bioidentici non sono altro che ormoni molto simili a quelli che produce il corpo, ma vengono realizzati chimicamente.

Penelope li abbinerebbe a dieta sana, creme viso, attività fisica quattro volte a settimana e otto ore di sonno per notte per "ingannare" il passaggio del tempo.

