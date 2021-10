Federica Pellegrini e Matteo Giunta sempre più coppia: domenica, divano e cani

In sottofondo sembra persino di ascoltare Fedez: «Giuro, mi fai venire voglia di futuro». Perché la foto pubblicata sul profilo Instagram della campionessa Federica Pellegrini è foriera di altre, prossime immagini di vita di coppia. Più divano e meno piscina, sicuramente. La foto ritrae il suo compagno Matteo Giunta (è stato il suo allenatore) seduto su un divano e accerchiato dagli onnipresenti bulldog francesi dell'atleta. Una scenetta domenicale molto tranquilla e serena: da coppia consolidata.

E torna in mente la frase pronunciata tempo fa dalla nuotarice, poco prima delle Olimpiadi: «La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma…». D'altronde Pellegrini ha già annunciato che lascerà il mondo della competizione agonistica: agli Europei che si terranno a Roma nel 2022. Lasciandi capire che farà altro: sport, sempre, ma anche più relax e vita privata come dimostra la foto di oggi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 15:49

